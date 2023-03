KW-V3-Klassik-Fahrwerk für BMW 325i X verfügbar

Selbst für nur noch in geringen Stückzahlen zugelassene klassische Fahrzeuge entwickelt der Fahrwerkhersteller KW Automotive Gewindefahrwerke mit Teilegutachten. Ab sofort gibt es das in der Druck- und Zugstufe sowie in der Tieferlegung einstellbare KW-V3-Klassikfahrwerk auch für die von 1985 bis 1991 gefertigte BMW Dreier Limousine mit Allradantrieb. Im Rahmen des Teilegutachtens kann der BMW 325i X (E30/16) an beiden angetriebenen Achsen zwischen 30 bis 50 Millimeter stufenlos tiefer gelegt werden. cs