Kfz-Bestand in Deutschland wächst weiter – Erstmals über eine Million BEVs

Am 1. Januar dieses Jahres waren deutschlandweit 60.133.124 Kraftfahrzeuge registriert und damit 0,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Bestand der Kfz-Anhänger stieg unterdessen sogar um 2,4 Prozent auf 8.299.390 Einheiten, sodass die jetzt veröffentlichte Bilanz des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) ein Plus von einem Prozent auf in Summe 68.432.514 Kfz und Kfz-Anhänger ausweist. Weiterhin bildeten natürlich Pkw das größte Segment in der Bestandsstatistik der Behörde, die am ersten Tag des neuen Jahres 48,76 Millionen zugelassene Pkw in Deutschland zählte und damit 0,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Außerdem zählte das KBA zum Stichtag 3,64 Millionen Lkw (plus 2,6 Prozent) sowie 2,39 Millionen Zugmaschinen (plus 1,7 Prozent).

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN