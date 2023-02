Neukalibrierung und „Snowproof 2“ bei Nokian

Soeben hat Nokian seine neue „Snowproof-2“-Winterreifenfamilie präsentiert. Sie besteht aus einer Variante für Sport Utility Vehicles mit der entsprechenden Namensergänzung SUV sowie einer Ausführung ohne diesen Zusatz für „normale“ Pkw. Doch der finnische Reifenhersteller hat noch mehr im Köcher: eine vor allem im Schulterbereich überarbeitete und mit neuer Laufflächenmischung aufwartende Version seines bisherigen „Snowproof“, die als Folge dessen nun den Namen „Snowproof 1“ trägt. Bei dem aktuellen Produktlaunch steht zudem aber noch Anderes im Vordergrund: das, was die Finnen als Neukalibrierung bezeichnen. Gemeint damit der Rückzug des Herstellers aus Russland bzw. der Verkauf seines dortigen Werkes und die damit einhergehenden Folgen insbesondere in Sachen Verfügbarkeit seiner Produkte im Markt. Mehr zu alldem dann in einer nächsten Ausgaben der NEUE REIFENZEITUNG. christian.marx@reifenpresse.de