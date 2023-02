Borbet: Nun auch das W-Rad für den Hyundai Ioniq 6 verfügbar

Das W-Rad von Borbet empfiehlt sich für den Hyundai Ioniq 6 (Typ CE). Das Zehnspeichenrad steht ab sofort mit ABE in „Black polished glossy“ und „Mistral anthracite glossy“ für die Elektrolimousine zur Verfügung. Das Rad mache in 8,0×19 Zoll mit Einpresstiefe 48 passend zu den Reifen 225/50 R19, 235/45 R19 oder 245/45 R19 auflagenfrei eine gute Figur. In 20 und 21 Zoll liegen zudem Freigaben für die Designs QX oder BY, vor. In Kürze sollen weitere Ausführungen folgen, heißt es beim Räderhersteller. cs