Nokian-Chef zum Russland-Exit: „Klarheit habe ich selbst nicht“

Ob Jukka Moisio das „neue Nokian Tyres“ mit den Erlösen aus dem Verkauf des Russland-Geschäftes aufbauen kann, ist weiterhin völlig unklar. Nachdem der finnische Hersteller Ende Juni beschlossen hatte, den „kontrollierten Rückzug“ aus Russland zu vollziehen, hieß es vier Monate später, der russische Mineralölkonzern Tatneft würde das Nokian-Tyres-Werk in St. Petersburg sowie das Russlandgeschäft der Finnen insgesamt für rund 400 Millionen Euro kaufen wollen. Bereits damals hatte Nokian Tyres erklärt, die Transaktion unterliege der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden in Russland und anderen Bedingungen, „was erhebliche Unsicherheiten in Bezug auf den Zeitpunkt, die Bedingungen und den Abschluss der Transaktion mit sich bringt“. Mehr Sicherheit hat die Zeit seither offenbar nicht gebracht, im Gegenteil.

