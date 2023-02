Titan International legt Geschäftsbericht mit Rekordzahlen vor

Titan International schließt das Geschäftsjahr mit Rekordzahlen bei Umsatz und Profitabilität ab. Während der US-amerikanische Hersteller von OTR-Reifen und -Rädern seinen Umsatz um 21,9 Prozent auf jetzt 2,2 Milliarden US-Dollar (2,1 Milliarden Euro) steigern konnte, machte das Betriebsergebnis einen Sprung um über 141 Prozent, wodurch sich die Umsatzrendite auf jetzt 9,5 Prozent nahezu verdoppelte. Besonders trug dabei das Geschäft mit EM- und Baumaschinenreifen zum Ergebnis bei, lag hier doch die Marge am Ende des Geschäftsjahres bei immerhin 16,8 Prozent nach genau vier Prozent im Vorjahr. Titan International führt diese starke Entwicklung in dem Segment „in erster Linie auf die gestiegenen Umsätze und die fortgesetzte Verbesserung der Produktionseffizienz“ zurück, die auf „die in den vergangenen Jahren ergriffenen strengen Managementmaßnahmen zur langfristigen Verbesserung der Rentabilität zurückzuführen“ seien. ab

