Bridgestone führt Enliten-Technologie zunehmend auch auf Ersatzmärkten ein

In seinem vergangene Woche veröffentlichten Fortschrittsbericht zum Mid-Term Business Plan (2021-2023) skizziert Bridgestone unter anderem auch seine Pläne, was die weitere Einführung seiner Enliten-Technologie auf dem europäischen Markt betrifft. So beginne die Einführung der Leichtbaureifentechnologie auf den hiesigen Ersatzmärkten im laufenden Jahr mit der Einführung der neuen Profile Turanza 6 und Duravis Van. In Summe sollen am Ende dieses Jahres dann acht Produkte die 2019 erstmals vorgestellte Technologie enthalten, eine Zahl, die im kommenden Jahr auf 20 ausgeweitet werden soll; bis 2030 sollen dann in Summe 90 und damit 100 Prozent der Pkw- und LLkw-Produkte die Enliten-Technologie beinhalten.

