Auszeichnungen als Reifen/Marke des Jahres für Continental und Maxxis

Die beiden Onlineportale Rennrad-News und MTB-News, hinter denen hier wie da derselbe Betreiber steht, haben jeweils ihre sogenannten User-Awards 2023 vergeben. In ersterem Fall war die Community aufgerufen, die aus ihrer Sicht besten Produkte für Rennräder zu küren, wobei unter den insgesamt 25 Kategorien auch Reifen für diese Zweiradgattung zur Wahl standen. Die Fahrer von Mountain Bikes (MTB) konnten hingegen bei alles in allem 28 Kategorien unter anderem für die Reifenmarke des Jahres voten. „Eingefahren“ haben die Siege letztlich Continental mit dem Rennradreifenprofil „GP 5000 STR“ auf der einen Seite sowie Maxxis als Reifenmarke des Jahres der MTB-News-Nutzer auf der anderen. In den jeweiligen Top Ten der beiden Leserwahlen finden sich weitere auch von anderen Produktsegmenten des Reifenmarktes her bekannte Hersteller/Marken, aber auch solche, die vorwiegend mit Zweiradreifen aktiv sind. Als da wären: die hierzulande ansässige Wolfpack Tires GmbH (Medebach), Specialized Germany GmbH (Holzkirchen) oder die Marke Schwalbe des Herstellers Ralf Bohle GmbH genauso wie die Anbieter Vittoria (Italien), Panaracer (Großbritannien) und Onza Tires (Schweiz). christian.marx@reifenpresse.de