Zusätzliche vier Größen des „Eagle F1 Asymmetric 6“ verfügbar/angekündigt

Goodyear erweitert das Lieferprogramm seines „Eagle F1 Asymmetric 6“ um zusätzliche vier Dimensionen, damit Fahrzeugmodelle wie der Kia Sportage, Peugeot 5008 oder Tesla Model 3 damit bestückt werden können. Von den neuen Reifengrößen sind zwei – 235/45 R18 98Y XL und 245/40 R19 101Y HL – demnach bereits erhältlich, während die beide anderen Ausführungen in 225/55 R18 102Y XL und 225/5 5R18 98Y im April respektive Juni folgen sollen. Damit seien für diesen Reifen dann mehr als 70 Artikelnummern verfügbar, sodass noch mehr Fahrzeugmodelle mit ihm bereift werden könnten, sagt der Anbieter. „Mit dem ‚Eagle F1 Asymmetric 6‘ steht nun einem noch größeren Teil des Marktes ein Premiumreifen zur Verfügung. Mit seiner verbesserten Leistung und seiner Eignung für E-Fahrzeuge freuen wir uns auf das nächste Kapitel im Lebenszyklus des Produkts. Der steigende Marktanteil von E-Fahrzeugen und SUVs in Europa hat zu einem größeren Angebot an Reifengrößen geführt, um den Markt optimal zu bedienen. Aufgrund seiner hervorragenden Handlingeigenschaften und der hohen Effizienz empfehlen wir den ‚Eagle F1 Asymmetric 6‘ für die meisten modernen Anwendungen“, sagt Sonia Leneveu, Director Marketing Consumer Europe bei Goodyear. cm