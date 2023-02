Beinahe Verdopplung der Pkw-Reifenproduktion bei Yokohama in Indien

Die Yokohama Rubber Co. Ltd. plant, in Indien ihre Produktionskapazitäten für Pkw-Reifen beinahe zu verdoppeln. Nach Erweiterung der Fertigung von Off-Highway-Reifen vor Ort will das Unternehmen am Standort Visakhapatnam weitere 82 Millionen US-Dollar in die Hand nehmen, um zukünftig jährlich dort dann 4,5 Millionen Pkw-Reifen statt wie bisher 2,8 Millionen von ihnen herstellen zu können. Sei der diesbezügliche Ausstoß des Werkes von anfänglich 700.000 Einheiten 2014 dann auf 1,5 Millionen Stück und 2019 auf zwei Millionen gesteigert worden, um Anfang dieses Jahres nunmehr eben bei 2,8 Millionen zu liegen, wolle man mit dem weiteren Ausbau der in dem Land gestiegenen Nachfrage Rechnung tragen. Heißt also so viel, als dass die in Visakhapatnam gefertigten Pkw-Reifen vornehmlich für den indischen Markt bestimmt sind. Ihren Betrieb soll die neue Produktionslinie im vierten Quartal 2024 aufnehmen, wobei laut Yokohama dann Reifen für Felgendurchmesser von bis zu 22 Zoll aus den Werkshallen rollen werden. cm