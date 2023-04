Erste Größen vom Dunlop „Trailmax Raid“ verfügbar, weitere folgen im Mai

Wie von Dunlop angekündigt, sind die ersten Dimensionen des neuen „Trailmax Raid“ der in hiesigen Regionen zu Goodyear zählenden Marke jetzt erhältlich. Bei gängigen Anbietern wird das Profil in der Größe 90/90-21 54T M+S TL für das Vorder- sowie in 130/80-17 65S M+S TL und 140/80-17 69S M+S TL fürs Hinterrad als verfügbar gelistet. Weitere der insgesamt neun geplanten Dimensionen dieses für Reiseenduros gedachten Motorradreifens sollen spätestens dann ab Mai in den Markt rollen. christian.marx@reifenpresse.de