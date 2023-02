Britische Abracs Ltd. wird von Rema Tip Top übernommen

Mit der Übernahme der Abracs Ltd. – ein Anbieter von Schleifmittel- und Elektrowerkzeugzubehör in Großbritannien – will die Rema Tip Top AG eigenen Worten zufolge „eine breite Palette neuer Produkte für bestehende Kunden in der Automobilindustrie sowie neue Märkte im Vereinigten Königreich und in anderen Ländern“ erschließen. Das 1989 gegründete britische Unternehmen ist demnach auf die Herstellung und den Vertrieb von Markenprodukten in den Bereichen Schleifen, Schneiden und Bohren spezialisiert, wobei insbesondere Schleifmaschinen, Schneidwerkzeuge und Drahtbürsten für Anwendungen im Automobilbereich zum Portfolio des Anbieters zählen sollen. Wie es weiter heißt, beliefere Abracs inländische und internationale Märkte über Handelskanäle in der Industrie und im Baugewerbe. Mit der Übernahme im Jahr 2023 werde das Unternehmen Teil des Geschäftsbereichs Automotive von Rema Tip Top, ergänzt der neue Eigner. Dort verspricht man sich „Chancen und Vorteile“ von der Akquisition. cm

