Lost in Translation – Tesla-Reifen taugen wohl für mehr als 10.000 km

Für ein wenig Verwirrung hat unlängst wohl ein Hinweis im Handbuch zum Tesla Model Y geführt, wie die von der BurdaForward GmbH betriebene EFahrer-Plattform berichtet hat. Denn in seiner Anleitung zu dem Wagen empfiehlt der Fahrzeughersteller im Kapitel Reifenpflege und -wartung „einen Wechsel der Reifen alle 10.000 Kilometer …“: Kann es wirklich sein, dass das Model Y ein solcher „Reifenfresser“ ist, wie Elektroautos des Öfteren bescheinigt wird? Wohl eher nicht, nährt doch schon das Weiterlesen der entsprechenden Passage Zweifel an einer derart kurzen Lebensdauer. Zumal der Satz noch fortgeführt wird mit „… oder wenn die Profiltiefen um 1,5 Millimeter oder mehr voneinander abweichen“. Das legt nahe, dass eigentlich ein (achsweiser) Reifentausch und nicht ein Wechsel gemeint ist.

So ist es dann auch im nächsten Absatz des deutschsprachigen Tesla-Handbuches zum Model Y zu lesen oder im englischen Originaltext, wo von „rotating the tires every 6.250 miles (10.000 km)“ die Rede ist. Wobei streng genommen eigentlich das ebenfalls nicht ganz richtig ist, sollen für eine möglichst gleichmäßige Abnutzung doch sicher nicht nur die Reifen selbst von vorne nach hinten und umgekehrt getauscht werden, sondern die Räder bzw. die Reifen samt der Felgen, auf denen sie montiert sind. Aber mal ehrlich: Wer in der Branche – uns bestimmt nicht ausgenommen – hat Reifen- und Räderwechsel nicht schon mal synonym verwendet? Wer diesbezüglich ohne „Sünde“ ist, möge den ersten Stein werfen. christian.marx@reifenpresse.de