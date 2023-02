Lkw-Fahrleistungen steigen und sinken zugleich

Eine positive, zugleich aber auch eine negative Nachricht hat das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) in Bezug auf die Konjunkturentwicklung veröffentlicht. Denn allmonatlich berichtet die Behörde gemeinsam mit dem Statistischen Bundesamt (Destatis), wie sich die Entwicklung der Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen darstellt. Wobei die erhobenen Werte demnach in deutlichem Zusammenhang stehen sollen mit Indizes zur wirtschaftlichen Aktivität und dabei vor allem dem die Produktion im verarbeitenden Gewerbe beschreibenden. Vor diesem Hintergrund ist es zunächst einmal gut, dass der Lkw-Mautfahrleistungsindex im Januar gegenüber dem letzten Monat des Jahres 2022 kalender- und saisonbereinigt um ein Prozent gestiegen ist und damit den starken Rückgang im vergangenen Dezember, für den diesbezüglich ein 4,9-prozentiges Minus registriert wurde, insofern „teilweise wieder aufgeholt“ hat. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass die Lkw-Fahrleistungen in diesem Januar um 4,5 Prozent unter denen des Vorjahresmonats gelegen haben. cm