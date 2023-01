Vergangenen Dezember stärkstes Lkw-Fahrleistungsminus seit Corona-Ausbruch

Wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilen, ist die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen im zurückliegenden Dezember so stark zurückgegangen wie zuletzt im April 2020 mit Einsetzen der Corona-Pandemie. Konkret spricht die Behörde im Vergleich mit dem November 2022 von einem kalender- und saisonbereinigt um 4,9 Prozent gesunkenen Wert, während das Minus bezogen auf den entsprechenden Vorjahresmonat – also den Dezember 2021 – mit sogar 6,1 Prozent beziffert wird. Der deutliche Rückgang der Fahrleistungen mautpflichtiger Lkw auf Autobahnen, die laut BALM frühe Hinweise zur aktuellen Konjunkturentwicklung in der Industrie geben können, sei unter anderem nicht zuletzt durch den Wintereinbruch und hohe Krankenstände beeinflusst worden, heißt es. Zumal man zumindest noch bis Stand Ende Oktober eigentlich noch „Zeichen wirtschaftlicher Erholung“ konstatiert hatte. cm