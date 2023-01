Auto Plus wird Maxam-Generalimporteur für Österreich

Wie Auto & Wirtschaft meldet, wird die in Wien ansässige und zur Denzel-Gruppe – Autoimporteur, Mehrmarkenhändler und Finanzdienstleister für Händler und Verbraucher in Österreich – gehörende Auto Plus Fahrzeugzubehör GmbH Generalimporteur von Maxam-Nutzfahrzeugreifen in unserem südlichen Nachbarland. Mit dem Angebot der zum chinesischen Hersteller Sailun zählenden Marke will sich das Unternehmen, dessen Reifenbereich sich mit mehr als 2.000 Händlerpartnern in der Alpenrepublik als einer der führenden Reifenimporteure/Großhändler des Landes sieht, demzufolge zum Vollsortimenter weiterentwickeln. Zumal das Maxam-Portfolio Profile für den Off-The-Road-Einsatz bzw. die Landwirtschaft, der Industrie oder dem Bergbau umfasst. Im April sollen die ersten Maxam-Reifen in Österreich eintreffen und ab Mai dann bei Auto Plus bestellbar sein. cm