Ehrendoktorwürde für Contis Prof. Dr. Christian von Albrichsfeld

Die UPT – die Technische Universität Politehnica in Timișoara (Rumänien) – hat Prof. Dr. Christian von Albrichsfeld, der die Continental-Aktivitäten in dem Land leitet, einen Ehrendoktortitel verliehen. Damit wolle man seine herausragenden Leistungen in den Bereichen Forschung und Geschäftsentwicklung genauso würdigen wie seinen Einsatz in Sachen Diplomatie, Bildung und Zusammenarbeit mit der UPT, wie es zur Begründung heißt. Die an von Albrichsfeld vergebene Auszeichnung gilt demnach als die höchste von der Hochschule zu vergebende. cm