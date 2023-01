Michelin erweitert Line-up des Pilot Sport 4 SUV noch einmal deutlich

Michelin hatte die SUV-Variante seines Pilot Sport 4 bereits 2019 eingeführt und das Line-up seither auf immerhin 60 Größen zwischen 17 und 23 Zoll ausgebaut. Nun kündigt der Hersteller für seinen SUV-Sommerreifen noch einmal zwölf neue Größen an, die im Markt im Laufe des Jahres verfügbar sein werden. „Der Premiumreifen ist maßgeschneidert auf das Einsatzspektrum leistungsstarker SUVs abgestimmt, die sich durch ein überdurchschnittlich hohes Gewicht und einen höheren Schwerpunkt als in anderen Fahrzeugklassen auszeichnen“, so der Hersteller dazu in einer Mitteilung. ab