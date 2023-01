John Ruddy neuer OTR-Reifen-Vertriebsdirektor bei Zhongce Rubber in Europa

Die Zhongce Rubber Group hat einen weiteren Vertriebsdirektor mit Verantwortung für den europäischen Markt ernannt. Nachdem der chinesische Hersteller bereits vor wenigen Tagen Mark Turner zum Vertriebsverantwortlichen für Landwirtschaftsreifen in Europa gemacht hat, übernimmt nun John Ruddy die Funktion des European Sales Director OTR Tyres. Ruddy blickt auf Jahrzehnte an Branchenerfahrung zurück und kam 2019 als European OTR Sales Manager zu Zhongce Rubber Europe. Der neue Vertriebsdirektor dazu: „Ich bin sehr stolz darauf, dass wir ein großartiges Netzwerk aufgebaut haben, das jeden Winkel des europäischen Marktes abdeckt. Die Lieferung von hochwertigen OTR-Reifen aus einer Hand bringt unseren europäischen Partnern große Vorteile.“ Ge Guorong, Senior Vice President der Zhongce Rubber Group, sagte anlässlich der Ernennung von Ruddy, man gedenke in Zukunft im Segment der OTR-Reifen zu den drei führenden Herstellern zu gehören. Bereits heute könne man Kunden weltweit über 2.000 SKUs anbieten. ab