Lkw-Maut-Fahrleistungsindex sendet laut BAG Zeichen wirtschaftlicher Erholung

Wie das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) und das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilen, ist die Fahrleistung der mautpflichtigen Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen im Oktober 2022 gegenüber September 2022 kalender- und saisonbereinigt um 0,7 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Oktober 2021 blieb der kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex indes unverändert. „Die Lkw-Fahrleistung auf Autobahnen gibt frühe Hinweise zur aktuellen Konjunkturentwicklung in der Industrie“, heißt es dazu in einer Mitteilung des BAG. Der Index eigne sich dabei nicht nur bundesweit, sondern auch in einigen Bundesländern als „Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung. Vor allem in den industriell geprägten Flächenländern besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen regionaler Lkw-Maut-Fahrleistung und regionalem Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe“, so das BAG weiter. Den größten Anstieg der Lkw-Maut-Fahrleistung gegenüber dem Vormonat um kalender- und saisonbereinigt 2,6 Prozent gab es demnach im Oktober in Baden-Württemberg. Auch in Rheinland-Pfalz (plus 2,2 Prozent) hat die Lkw-Fahrleistung gegenüber dem Vormonat vergleichsweise stark zugenommen. ab