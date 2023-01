Nur noch rund zwei Wochen bis zur E-Commerce-Summit der N4 Software Group

Der Countdown läuft: Nur noch rund zwei Wochen sind es, bis am 24. Januar der Startschuss zu der von der Saarbrücker N4 Software Group ausgerichteten Digital Commerce Summit Automotive & Industry* fällt. Ziel der hybriden – also in Präsenz stattfindenden und gleichzeitig live gestreamten – Konferenz zum Aftermarket „zwischen Krise, Tagesgeschäft & Innovation“ ist es demnach, Branchenexperten zusammenzubringen und einen Austausch über unternehmensspezifische Herausforderungen, Best-Practice-Lösungen und Zukunftsperspektiven zu ermöglichen.

Was morgen im B2B-E-Commerce zählt, erfahren Teilnehmer in insgesamt zehn Vorträgen. Unter den Redner werden dabei mit Kolja Prohl (Hämmerling), Michael Weitz (Goodyear) oder Steffen Fritz und Gregor Knosala (Gettygo) nicht zuletzt solche aus der Reifenbranche sein. Mit Sebastian Ley steht inzwischen außerdem fest, wer über Gernot Leitner (KTM), Felix Benner (HAWE Hydraulik), Thomas Wunsiedler (Knarr), Birthe Lilienthal und Fabian Schwer (HIWIN) sowie Manuel Bach vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die TecAlliance GmbH bei dem Event vertreten wird. Thematisch sollen bei alldem die digitale Transformation im Reifenhandel, Systemintegration, digitale Servicedokumentationen sowie Prozessoptimierung durch Plattformen ganz oben auf der Agenda stehen.

Während die Vortragsreihe durch eine branchenübergreifende Podiumsdiskussion unter dem Leitsatz „B2B-Vertrieb: Hype oder neuer Standard” eröffnet wird, ist abschließend eine Diskussionsrunde mit Weitz, Patrick Lis (Voith), Andreas Hart (HYDAC), Hendrik Preis (Orbis) und Mesut Cengiz (Geschäftsführer der N4 Software Group) dazu geplant, innovativ der digitale B2B-Vertrieb aktuell wirklich ist. Wer bei dem Livestream dabei sein will, kann sich unter https://n4.de/digital-commerce-summit-2023/* für eine Teilnahme anmelden. cm

