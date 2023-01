Planänderung zu Linglongs 700-Millionen-Euro-Fabrik

Shandong Linglong Tire hat die Pläne zum Bau seiner dann siebten Reifenfabrik in China geändert. Anders als im Sommer 2021 angekündigt, soll die Fabrik jetzt in Lu’an anstatt in Hefei entstehen (beides Anhui-Provinz). Der Hersteller bezeichnet diesen Schritt als „Feintuning“ der Investitionsentscheidung, wie es dazu in einer Börsenmitteilung heißt. Gleichzeitig werde auch der geplante Output geändert: Während weiterhin zwölf Millionen Pkw- und LLkw-Reifen geplant seien, wolle man nun nur noch zwei statt 2,6 Millionen Lkw- und Busreifen in der neuen Produktionsstätte fertigen, für die 5,1 Milliarden Yuan (698 Millionen Euro) budgetiert seien. Die Bauarbeiten sollen der Mitteilung zufolge im April beginnen und bis März 2029 (!) abgeschlossen sein. Shandong Linglong will in Lu‘an auch umfassende Recyclingkapazitäten einrichten. Vor Ort sollen dann 20.000 Tonnen Altreifen zu Recovered Carbon Black (rCB; wiedergewonnener Reifenruß) verarbeitet und 10.000 Tonnen Altreifen runderneuert werden. ab