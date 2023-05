Jiangsu General will neues Nfz-Reifenwerk in Innerer Mongolei bauen

Nachdem Jiangsu General Science Technology erst vor wenigen Wochen seine neue Pkw- und Lkw-Reifenfabrik in Kambodscha in Betrieb genommen hat, kündigt der chinesische Reifenhersteller jetzt den Bau einer weiteren Fabrik an. Wie unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, soll die Fabrik in Baotou, der größten Stadt der chinesischen Provinz Innere Mongolei, entstehen. Das Investitionsvolumen umfasst 1,51 Milliarden Yuan (199 Millionen Euro). Nach Fertigstellung will Jiangsu General vor Ort jährlich 1,2 Millionen Lkw- sowie 100.000 OTR-Reifen produzieren können. Die neue Fabrik wäre die vierte des Herstellers, der außerdem auch Pkw-Reifen in Thailand produziert. ab