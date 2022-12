Jürgen Titz nicht mehr Gamma-Vorstand

Gemäß einer auf gestern datierten Handelsregisteränderung ist Jürgen Titz nicht länger Vorstand der Gamma Reifen & Felgen Grosshandels AG. Seit Mai 2021 in dieser Funktion für das Unternehmen mit Sitz in Friesoythe tätig, hatte er zuvor 23 lang Jahre in Diensten Goodyears gestanden – dort zuletzt unter anderem als Managing Director Consumer Tires Europe Central oder Vorsitzender der Geschäftsführung des deutschen Ablegers des Reifenherstellers. Damit fungiert nun Thomas Warm wieder als alleiniger Gamma-Vorstand, während Gert Stuke Aufsichtsratsvorsitzender ist und bleibt. Auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG zu den jüngsten personellen Veränderungen im Unternehmen haben sich weder die Friesoyther noch Titz selbst gegenüber dieser Fachzeitschrift äußern wollen. Unbeantwortet bleibt insofern vorerst, ob sich die Wege beider Seiten nun komplett trennen bzw. ob der abberufene Vorstand – möglicherweise in anderer Funktion – bei dem Großhändler bleibt oder wie es sich mit etwaigen seiner Gesellschafteranteile verhält. Zumal Stephan Warm, der gemeinsam mit seinem Bruder Thomas die Gamma AG im Jahr 2006 gegründet hat, anlässlich seines Eintritts in das Unternehmens vor rund anderthalb Jahren mitgeteilt hatte, man freue sich, Titz nicht nur als Mitglied des Vorstandes, sondern auch als „Gesellschafter der Gamma AG herzlich willkommen zu heißen“. christian.marx@reifenpresse.de/ab