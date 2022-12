Bei drei Formel-E-Rennwochenenden ist Hankook auch Titelsponsor

Anstelle von bisher Michelin fungiert Hankook ab der kommenden Saison nicht nur als neuer Technikpartner und Reifenausrüster der Formel E. Bei insgesamt drei Veranstaltungen der mit rein elektrisch angetriebenen Boliden ausgetragenen Serie fungiert der Hersteller zudem als Titelsponsor. Das wird zum einem beim Saisonauftakt am 14. Januar in Mexiko so sein genauso wie zum anderen bei den Läufen am 15. und 16. Juli in Rom/Italien oder auch beim Saisonfinale in London/Großbritannien. Dies nicht zuletzt deshalb, weil laut Soo-Il Lee, Präsident und CEO von Hankook Tire & Technology, das Publikum erfahrungsgemäß den Saisonauftakt und das Finale besonders aufmerksam verfolge. „Ab Mexiko-Stadt werden die Fans den Rennwagen der dritten Generation zum ersten Mal mit der bahnbrechenden Reifentechnologie von Hankook Tire in Aktion sehen. Da Hochleistung und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt der Produktion der neuesten EV-Rennreifen stehen, können die Fans noch engere und dramatischere Rad-an-Rad-Rennen auf allen unseren Rennstrecken in der Innenstadt erwarten“, ist Formel-E-CEO Jamie Reigle überzeugt. cm