Yokohama Rubber schickt Super-Formula-Piloten mit nachhaltigen Reifen ins Rennen

Yokohama Rubber liefert der japanischen Motorsportserie Super Formula nun Advan-Rennreifen, die zu 33 Prozent aus nachhaltigen Rohstoffen bestehen. Wie der japanische Reifenhersteller mitteilt, kommen in den Reifen neben Naturkautschuk etwa auch Palmöle, recyceltes Eisen oder Gummi aus Altreifen zum Einsatz. Neben den jetzt vorgestellten Slicks arbeitet Yokohama auch an Reifen für nasse Oberflächen; beide Versionen sollen für die neue Saison zur Verfügung stehen. Yokohama Rubber habe es sich zum Ziel gemacht, bis 2030 in der Reifenproduktion den Anteil nachhaltiger Rohstoffe auf über 30 Prozent zu steigern und diesen Anteil bis 2050 auf 100 Prozent zu steigern. ab