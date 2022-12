Getunter i4 ist „Tune-it!-Safe!“-Kampagnenfahrzeug 2022/2023

Bei der dieser Tage in Essen stattfindenden Motor Show wird auch wieder das wie immer im Polizei-Look gehaltene neue Konzeptfahrzeug der Kampagne „Tune it! Safe!“ enthüllt. Für 2022/2023 ist die Wahl auf einen von AC Schnitzer getunten BMW i4 gefallen. Bereift ist dieser mit Hankooks „Ventus S1 Evo³“ in 255/35 R20 an der Vorder- und 265/35 R20 an der Hinterachse. Das verwundert nicht, ist der südkoreanische Reifenhersteller schließlich doch langjähriger Partner der Kampagne, die sich sicheres Tuning auf die Fahnen geschrieben hat. Kombiniert werden die Reifen mit im Flow-Forming-Verfahren hergestellten AC-Schnitzer-Rädern des Typs „AC4“ in 8,5Jx20 Zoll vorn und 9,5Jx20 hinten, die im BiColor-Design (Silber/Schwarz) gehalten sind. cm