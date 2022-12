Wachsende Kundebasis für Tyratas „IntelliTread“

Unter dem Namen „IntelliTread“ bietet die US-amerikanische Tyrata Inc. (Durham/North Carolina), an der Bridgestone seit dem Frühjahr beteiligt ist, schon seit Längerem eine Lösung zur automatisierten Reifenprofiltiefenbestimmung bei der Überfahrt der Messstelle mit einem Fahrzeug. Eigenen Angaben zufolge hat das Unternehmen gerade aber erst entsprechende Anlagen in die asiatisch-pazifische Region geliefert und damit seine Kundenbasis in diesem Teil der Welt verbreitern können. „Die Installationen auf den globalen Märkten sind ein bedeutender Schritt nach vorne für das Unternehmen. Wir waren beeindruckt von dem Fokus auf Sicherheit und Effizienz der Reifenüberwachung aus der Region Asien-Pazifik, wo Flotten nach neuen Tools suchen, die ihre Reifenmanagementpraktiken verbessern. Ein ähnlich hohes Interesse sehen wir auch in anderen Weltregionen wie dem Mittleren Osten, Lateinamerika, Asien und in Europa“, sagt Tyrata-CEO Jesko von Windheim. Zugleich kündigt er an, dass man Anfang 2023 weitere Systeme auch in den zuletzt genannten Märkten installieren wolle. cm