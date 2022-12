Drittes TÜV-Austria-Räderprüflabor eröffnet

Immer ganz nah am Kunden und das sogar Kontinente übergreifend – diese Philosophie wird ganz augenscheinlich von der TÜV Austria Automotive GmbH verfolgt, die ihren Hauptsitz in der österreichischen Hauptstadt Wien hat. Denn vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen unlängst mit ihrer türkischen Tochtergesellschaft TÜV Austria Mobility ein zusätzliches Räderprüflabor nahe Istanbul eröffnet und damit seine Prüfmöglichkeiten im Süden Europas bis hin nach Asien erweitert. „Unsere Kunden – Räderhersteller wie auch Räderimporteure – erwarten sich von uns die zügige Abwicklung ihrer Prüf- und Typgenehmigungsaufträge verbunden mit möglichst niedrigen Logistikkosten. Darum haben wir neben unserem Prüflabor in Wien und dem vor zwei Jahren eröffneten Prüfstandslabor im chinesischen Jinhua nun zusätzlich ein drittes Prüflaboratorium in Kocaeli nahe Istanbul eröffnet“, erklärt TÜV-Austria-Automotive-Geschäftsführer Christian Rötzer. Die dortigen Mitarbeiter seien schon seit Jahren im Bereich der lokalen Räderprüfung tätig und wurden in den letzten Monaten umfassend geschult sowie in das Qualitätsmanagementsystem des Mutterunternehmens integriert, heißt es darüber hinaus. Sie bearbeiten demnach „bereits erfolgreich und mit hohem Engagement erste Kundenaufträge“. cm