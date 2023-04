Jubiläumsausgabe des „Tune-it!-Safe!“-Magazins erschienen

Die vom Verband der Automobiltuner e.V. (VDAT) getragene Initiative „Tune it! Safe!“ hat zum Start des Kampagnenjahres 2023 eine neue Ausgabe ihres gleichnamigen Magazins rund um sicheres Tuning herausgegeben. Es ist die mittlerweile 40. ihrer Art. Zu dem runden Jubiläum bietet die Zeitschrift auf 64 Seiten Wissenswertes rund um sportliche Fahrzeuge, ihre Komponenten und das Thema Fahrzeugmodifikation. Außerdem wird das aktuelle Kampagnenfahrzeug vorgestellt, das wie gehabt natürlich wieder im Polizei-Look gehalten ist. Die aktuelle Ausgabe des Magazins steht einerseits online unter www.tune-it-safe.de/das-magazin/ zum Herunterladen bereit. Andererseits kann es unter www.tune-it-safe.de/das-magazin/bestellungen/ in gedruckter Form für Mitarbeiter, Kunden, Interessierte usw. kostenfrei bestellt werden – in Paketen zu je 50 Stück. Aber nur solange der Vorrat reicht. cm