Brembo wächst deutlich und verdient dabei mehr als im Vorjahr

Brembo konnte in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres seine Umsätze um 33,6 Prozent deutlich steigern. Gleichzeitig verdiente der italienische Bremsenspezialist auch mehr, und zwar 35,6 Prozent. Der Umsatz von 2,73 Milliarden Euro und das EBIT von 303 Millionen Euro ergeben daher eine EBIT-Marge von 11,1 Prozent nach elf Prozent im Vorjahreszeitraum. Auch der Brembo-Nettogewinn legte mit 39,2 Prozent deutlich zu und lag für die Zeit von Januar bis einschließlich September bei 235 Millionen Euro. Brembos Executive Chairman Matteo Tiraboschi kommentierte dazu: „Brembo hat das dritte Quartal 2022 sehr gut abgeschlossen. In einem anhaltend schwierigen makroökonomischen Umfeld verzeichnete das Unternehmen weiterhin starkes Wachstum in allen Absatzmärkten und Referenzsegmenten. Der Umsatz von Brembo näherte sich in den ersten neun Monaten dem des gesamten Geschäftsjahres 2021. Unsere Strategien bleiben auf die mittel- und langfristige Entwicklung von Brembo ausgerichtet.“ ab