Cooper-Integration: Goodyear vollzieht erneut Wechsel in Schlüsselposition

Goodyear hat einen neuen Verantwortlichen für das Consumer-Reifengeschäft in Nordamerika ernannt: Ryan Waldron. Der bisherige Vice President mit Verantwortung für Goodyears weltweites Off-Highway-Geschäft übernimmt die Position als President Goodyear North America Consumer von Mike Dwyer, der das Unternehmen verlassen hat. „Ich bin zuversichtlich, dass Ryan unser Team verstärken und das volle Potenzial unseres Consumer-Geschäfts ausschöpfen wird“, kommentierte Steve McClellan, President von Goodyear Americas, die Ernennung Waldrons. Beobachter sehen darin eine neuerliche Reaktion auf die augenscheinlich nicht nach Plan verlaufende Integration von Cooper unter dem Goodyear-Dach. Erst vor wenigen Monaten hatte Ryan Patterson – zuletzt als Senior Vice President mit Verantwortung für Business Integration an zentraler Stelle in Akron/Ohio für Goodyear tätig – den US-Hersteller und damit eine Schlüsselposition im konzerninternen Integrationsprozess verlassen. McClellan weiter: Waldron sei „dafür bekannt, dass er multidisziplinäre Teams zusammenbringt, um neue Chancen zu erkennen, branchenführende Veränderungen zu schaffen und Wachstum zu erzielen.“ Waldrons Nachfolger im Off-Highway-Geschäft werde zu einem späteren Zeitpunkt benannt. arno.borchers@reifenpresse.de