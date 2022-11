Good Design Award für das Kumho-Profil „Road Venture AT52“

Hatte Kumho sein All-Terrain-Profil „Road Venture AT52“ dieses Jahr erst bei der „Tire Cologne“ als Neuheit vorgestellt, so hat der Offroadreifen jetzt bereits eine Auszeichnung einheimsen können. Denn in Japan ist er mit einem „Good Design Award 2022“ gewürdigt worden, der als einer der weltweit renommiertesten Designpreise gilt. Das nach dem für Ende des Jahres geplanten Produktionsstart ab voraussichtlich Frühjahr 2023 dann auch in Deutschland in Größen von 15 bis 20 Zoll erhältliche Modell für SUVs, Pick-ups und Geländewagen soll sowohl auf der Straße als auch in schwerem Gelände „hervorragende Fahreigenschaften“ bieten. Der Reifen verfügt über eine M+S-Markierung und das 3PMSF-Symbol, was ihn als geeignet für den Einsatz im Winter ausweist. cm