„Tire-Technology“-Konferenz Anfang 2023 in Düsseldorf

Der Tagungsveranstalter IQPC Ltd. bringt seine „Automotive Tire Technology“ genannte Reifenkonferenz nach zuletzt Ende 2019 als „Automotive Tire Technology“ wieder zurück nach Deutschland. Das Event ist für die Zeit vom 24. bis zum 26. Januar kommenden Jahres angekündigt und soll in Düsseldorf stattfinden. Hauptkonferenztage sind die beiden letzten, während der 24. Januar als sogenannter Fokustag bezeichnet wird, an dem Nachhaltigkeit und „grüne“ Reifen im Vordergrund stehen werden bzw. der Weg zu null Emissionen. An den anderen beiden Tagen geht es demnach um die Rolle, die Reifen rund um zukünftige Geschäftsmodelle im Automotive-Business spielen, genauso wie um vernetzte Reifen, Reifensensoren, RFID (Radio Frequency Identification), das Reifendesign und neue Materialien, wie Simulationen die Entwicklungszeiten und -kosten von Reifen reduzieren können oder auch Dinge wie Reifendruckkontrollsysteme und der Einfluss des Rollwiderstandes auf die Reichweite von Elektrofahrzeugen. Dafür haben die Organisatoren bereits so manchen Vertreter aus der Reifenbranche als Referenten gewinnen können. Dazu gehören unter anderem NIRA-Dynamics-Produktmanager Jörg Sturmhoebel oder Sebastien Bartaud, Global Senior Program Manager Intelligent/Connected Tires bei der Goodyear Tire & Rubber Company. christian.marx@reifenpresse.de