Michelin zeigt neue Reifen mit bis zu 58 Prozent nachhaltiger Materialien

Schritt für Schritt. Nachdem Michelin erst vor wenigen Wochen einen Reifen präsentiert hat, der in Zusammenarbeit mit Porsche für den Motorsporteinsatz entstand und aus 53 Prozent nachhaltigen Materialien besteht, folgen nun zwei weitere Reifen. Wie Michelin dazu in einer Mitteilung berichtet, habe man jetzt einen Pkw- sowie einen Busreifen vorgestellt, die aus 45 respektive sogar 58 Prozent nachhaltiger Materialien bestehen. Nicht nur das, die Reifen hätten beide auch eine Straßenzulassung und „ein Performancelevel absolut identisch mit heutigen Reifen“, wie der Hersteller betont, der in den beiden Reifen den technologischen Standard der Michelin-Reifenproduktion in zwei bis drei Jahren sieht. Michelin hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 100 Prozent nachhaltiger Materialen in seinen Reifen zu verbauen; 2030 wolle man das Zwischenziel 40 Prozent erreichen. Profilbezeichnungen gibt es derweil für die beiden Reifen offenbar noch keine, dafür aber Angaben zu den Größen. Diese sind, so lässt sich auf den Seitenwänden der betreffenden Reifen lesen, 235/55 R19 105W XL sowie 275/70 R22,5. arno.borchers@reifenpresse.de