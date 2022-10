Adeel Tariq wechselt von Prometeon zu Yokohama Europe

Yokohama Europe erhält einen neuen Personalverantwortlichen. Wie es dazu heißt, hat Adeel Tariq in der Zentrale in Düsseldorf die Funktion des Vice President Human Resources & Administration übernommen. Vor seinem jetzt vollzogenen Wechsel zu Yokohama Europe stand Adeel Tariq gut fünf Jahre im Dienst der Prometeon Tyre Group, seit Sommer mit Sitz in der Mailänder Unternehmenszentrale; davor war er sechseinhalb Jahre bei Bridgestone tätig. ab