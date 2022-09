Stühlerücken im Delticom-Vorstand: Prüfer wird CEO und CSO in Personalunion

Die Delticom AG hat ihren Vorstand umgebaut. Wie es dazu aus Hannover heißt, habe Torsten Pötzsch, seit 1. Januar 2021 Marketing- und Vertriebsvorstand (CSO) des Onlinereifenhändlers, zum Ende dieses Monats sein Amt niedergelegt, „auf eigenen Wunsch hin“ und „im besten beiderseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat“, wie es dazu heißt. Die von ihm „eingeleitete Strategie im Marketing und Vertrieb soll im Wesentlichen und fokussiert weitergeführt werden“, schreibt Delticom, und zwar von Gründer und Großaktionär Dr. Andreas Prüfer. Dieser leitet das Unternehmen als CEO und hat bereits früher Verantwortung für diesen Kernbereich der Gesellschaft getragen. Seit Mai führte Prüfer bekanntlich interimistisch das Finanzressort bei Delticom, nachdem CFO Thomas Loock im Frühjahr seinen eigenen Rücktritt erklärt hatte. Vor Kurzem hat Prüfer allerdings die Finanzaufgaben im Vorstand „planmäßig“ an Dr. Johannes Schmidt-Schultes übergeben, wie es dazu weiter aus Hannover heißt. Schmidt-Schultes, neu bei Delticom, war in seiner bisherigen Laufbahn unter anderem von 2011 bis 2017 Group Chief Financial Officer des österreichischen Gummiartikelherstellers Semperit AG. ab