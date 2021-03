Delticom ernennt neuen Chief Sales Officer: Torsten Pötzsch

Die Delticom AG hat ihren Vorstand erweitert. Wie es dazu in der Mitteilung zum abgeschlossenen Geschäftsjahr heißt, trage bereits seit dem 1. Januar 2021 Torsten Pötzsch Verantwortung als Chief Sales Officer (CSO). Bisher wurde dieses Vorstandsressort Marketing & Vertrieb vom Vorstandssprecher Dr. Andreas Prüfer in Personalunion mitgeführt. Pötzsch verfüge über „langjährige Managementerfahrung“ und war „zuletzt in leitender Funktion bei der Zooplus AG in München tätig“, schreibt Delticom dazu. ab