Hauptpreis der Kumho-Sommerreifenkampagne übergeben

Im Rahmen seiner diesjährigen Sommerreifenkampagne hierzulande hatte Kumho Tire in Kooperation mit dem Frankfurter E-Carsharing-Anbieter Mobileeee als Hauptpreis ein Jahresabonnement für einen Hyundai Kona Elektro ausgelobt. Vergangene Woche ist der Wagen an den ausgelosten Gewinner übergeben worden. Damit ist er ab sofort für ein Jahr elektrisch unterwegs und braucht sich weder um Versicherung und Wartung noch um Servicekosten seines mit Kumho-Ganzjahresreifen vom Typs „Solus 4S HA32“ bestückten Kona Elektro zu kümmern. Bei alldem zieht der koreanische Reifenhersteller ein positives Fazit seiner Sommerreifenkampagne. Man sei – sagt das Unternehmen – „mit den Ergebnissen und erzielten Reichweiten der Sommerkampagne überdurchschnittlich zufrieden“, weshalb ähnliche Kampagnen auch in Zukunft angeboten werden sollen. cm