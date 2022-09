Traxion für alle: Apollo Tyres investiert in Vredestein-Werk

Ein Vierteljahrhundert ist es nun schon her, dass Vredestein seinen ersten Traxion-Reifen vorgestellt hat: den Traxion+. Der Reifen galt als „für seine Zeit revolutionär“, wich doch das Profil stark von den damals üblichen Profilen für Traktorreifen ab. Nun feierte der Hersteller – mittlerweile Teil des indischen Apollo-Tyres-Konzerns – das Jubiläum dieser Technologie mit einer Serie an Events in der Nähe von Enschede in den Niederlanden, wo die Traxion-Reifen produziert werden. Gleichzeitig stellte Apollo Tyres für seine Marke Vredestein gleich zwei neue Implementreifen vor und erklärte den über 200 geladenen Händlern und Fachjournalisten, wie die Pläne für die weitere Entwicklung von Werk und Produkten aussehen.

