Zum „Traxion“-Jubiläum stellt Apollo neue Vredestein-Landwirtschaftsreifen vor

Mit einem Event an seinem Fertigungs- sowie Forschungs- und Entwicklungsstandort im niederländischen Enschede feiert Apollo Tyre gerade das 25-jährige Jubiläum der „Traxion“-Technologie seiner Marke Vredestein. Denn im September 1997 hat Letztere den Traktorreifen „Traxion+“ in den damals immer beliebter und moderner werdenden 70er- und 65er-Niederquerschnittsserien im Markt eingeführt mit einem Profil, das stark von dem damals Üblichen im landwirtschaftlichen Bereich abwich. Die charakteristischen, geschwungenen Stollen waren Anbieteraussagen zu der Zeit nichts weniger als eine „kleine Revolution“. Damit wurde und wird ein perfektes Fahrverhalten auf der Straße verbunden sowie ein geringer Verschleiß kombiniert mit hoher Zugkraftübertragung im Feld bei gleichzeitig guter Selbstreinigung.

All dies seien Eigenschaften, für die Vredesteins „Traxion“-Konzept nach wie vor stehe und folglich auch bei der Entwicklung der aktuellsten Traktorreifen der Marke – „VF Traxion Optimall“, „Traxion XXL“, „Traxion 65“, „Traxion 70“ und „Traxion 85“ – eine entscheidende Rolle gespielt hätten, sagt der Hersteller. Der nutzt das Jubiläum zugleich dafür, vor Ort neue Produkte für das Jahr 2023 vorzustellen. Dazu zählt einerseits der Vredestein „Endurion Trailer“ genannte Reifen für Schwerlastanhänger. Zum anderen hat in Enschede auch der „VF Flotation Optimall“ derselben Marke für Anhänger seine Premiere, der dank VF-Technologie – das Kürzel steht für Very High Flexion – mit einem hervorragenden Bodenschutz selbst bei schweren Güllewagen aufwarten soll. Mehr zu alldem in einer der nächsten Ausgaben der NEUE REIFENZEITUNG. cm