United Rugby Championship mit BKT als Titelsponsor

Der indische Reifenhersteller Balkrishna Industries Ltd. baut das Sportsponsoring rund um seine Landwirtschafts-, OTR- und Industriereifenmarke BKT weiter aus: Ab sofort fungiert man mit ihr als Titelsponsor der United Rugby Championship (URC). Das in diesem Zusammenhang getroffene Abkommen ist bis 2025 in der nördlichen Hemisphäre der Welt gültig. Diese neue Aktivität soll BKT den Rugbyfans vor allem in Irland und in Großbritannien, aber auch weltweit näher bringen. Denn in dem Meisterschaftsturnier treten 16 Teams aus Irland, Italien, Schottland, Südafrika und Wales an, wobei die Saison 2021/2022 zuletzt ein Publikum von 34,6 Millionen Zuschauer live und am Bildschirm erreicht haben und die weltweite Fangemeinde sogar 38,2 Millionen Menschen umfassen soll. cm

