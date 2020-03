Apollo Vredestein streicht jede zweite Stelle im Werk in Enschede – Restrukturierung

Apollo Vredestein B.V. (AVBV) will sein Reifenwerk in den Niederlanden restrukturieren. Wie der Hersteller mitteilt, bedeute dies zunächst einmal: In dem Werk in Enschede sollen zukünftig nur noch „ertragbringende“ Vredestein-High-Performance-Reifen produziert werden. „In der aktuellen Betriebsumgebung können bestimmte Reifengrößen in Enschede zukünftig nicht mehr auf nachhaltigem und wettbewerbsfähigem Niveau produziert werden“, teilt der Hersteller mit, der vor Ort aktuell auch Vredestein-Landwirtschaftsreifen, Pkw-Reifen der Marke Apollo, Klassikreifen sowie den berühmten Spacemaster-Faltreifen fertigt.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login