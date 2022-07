Ehemaliger Nokian-Entwicklungschef Seppälä geht zu Omni United

Ende Mai hatte Olli Seppälä, bis dahin dort zuletzt Leiter Forschung und Entwicklung, den finnischen Reifenhersteller Nokian Tyres verlassen, um nach knapp 20 Jahren in Diensten des Unternehmens Ausschau nach neuen Herausforderungen zu halten. Wie es aussieht, ist er dabei fündig geworden. Denn Omni United hat verlautbaren lassen, dass er nunmehr als Vizepräsident Forschung und Entwicklung mit weltweiter Verantwortung bei dem Reifendesigner, -hersteller und -distributeur mit Sitz Singapur fungiert. „Während der vergangenen sieben Jahre haben wir Zeit, Mühen und Ressourcen dafür eingesetzt, unser Produktportfolio schnell zu erweitern mit dem Ziel, den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden und solche Chancen zu nutzen wie sie etwa das Elektrofahrzeugsegment bietet. Wir sind zudem bestrebt, unseren Kunden innovative und hochwertige Produkte zugänglicher zu machen, um ihre Bedürfnisse besser zu erfüllen“, erklärt G.S. Sareen, Präsident und CEO von Omni United, in diesem Zusammenhang. Er gibt sich dabei zuversichtlich, dass man dank Seppäläs „nachgewiesener Erfolgsbilanz in Sachen Innovation und Expertise im Pkw- und Llkw-Segment“ in der Lage sein werde, das eigene Produktangebot „auf die nächste Stufe zu heben“. Sareen hat erst 2003 das Unternehmen gegründet, zu dessen Portfolio Consumer- und Nutzfahrzeugreifen der Marken Radar Tyres, Patriot Tires, American Tourer, Tecnica, Agora, Corsa und RoadLux zählen. cm