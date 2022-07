Kumho Tyre dreht erneut an der Preisschraube

Mit Wirkung zum 1. September 2022 erhöht Kumho Tyre die KB-Preise für alle Sommer-, Ganzjahres- sowie Winterreifen in den Segmenten Pkw, SUV/4×4 und Transporter/Leicht-Lkw und passt diese erneut strukturell an. Alle Lieferungen, soweit es sich nicht um Bestellungen aus der Vororder handelt, werden ab diesem Datum automatisch mit der neuen Preisstruktur erfasst. Als Grund nennt der Reifenhersteller die nach wie vor steigenden Rohstoff-, Energie- und Logistikkosten sowie der aktuellen Euro-Schwäche. Die neue Preisliste 2022/04 steht in Kürze als gedruckte sowie auch als digitale Version (PDF, Excel und PriCat) zur Verfügung. Der zuständige Außendienst informiert den Reifenfachhandel zeitnah über die strukturellen Anpassungen sowie die damit verbundenen Nettopreisentwicklungen. cs