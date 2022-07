Preisanhebung für Apollo- und Vredestein-Reifen

„Aufgrund weiter steigender Rohstoff-, Energie- und Transportkosten“ will die Apollo Tyres (Germany) GmbH zum 1. September eine Preisanpassung für Pkw-, SUV- und Llkw-Reifen umsetzen. Vor dem Hintergrund dieser Aussagen dürfte es sich dabei folglich also um eine Erhöhung handeln, von der im Übrigen Produkte der Marken Apollo und Vredestein gleichermaßen betroffen sein sollen. Der Anbieter nennt in diesem Zusammenhang zwar keinen konkreten Prozentsatz, um den die Preise an besagtem Stichtag steigen werden, sondern spricht vielmehr von „strukturellen Änderungen“ für Sommer- genauso wie für Ganzjahres- und Winterreifen. „Lieferungen ab dem 1. September 2022 werden mit den neuen Preisen fakturiert“, wie Vertriebsleiter Jens Krüger mittels Schreiben an die Geschäftspartner des Unternehmens mitteilt. christian.marx@reifenpresse.de