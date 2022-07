Wheelworld: 49 neue Gutachten für die 18-Zoll-Version des WH26-Rades  

Nachdem das 2DRV-Rad WH26 in 17 Zoll gerade 31 neue ABE-Gutachten aufweisen kann, gibt es jetzt auch in der 8,0×18 Zoll-Variante 49 neue Gutachten. „Es wurden sowohl die Konstruktion als auch die Anwendungen grundlegend aktualisiert, ohne die zeitlose Eleganz der WH26 zu verändern. Damit verfügt die WH26 in 8,0×18 Zoll ab sofort über mehr Tragfähigkeit und einen deutlich höheren, geprüften Abrollumfang. Es gibt neue und bessere Anwendungen, neue Lochkreise und neue Einpresstiefen. Die Bandbreite reicht nun von Lochkreis 4×100 bis 5×120, von Einpresstiefe 20 bis Einpresstiefe 45, heißt es bei Wheelworld. cs