Vorläufige Erkenntnisse zum Feuer bei Reifen Göggel vorgelegt

Nachdem es jüngst hieß, gesicherte Erkenntnisse zur Ursache des Großbrandes bei dem Reifengroßhändler Göggel in Gammertingen dürften so schnell nicht vorliegen bzw. könnten „noch Wochen“ brauchen, sind zwischenzeitlich zumindest erste vorläufige Ermittlungsergebnisse diesbezüglich bekannt geworden. Wie sich in diesem Zusammenhang einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg entnehmen lässt, wird aktuell davon ausgegangen, dass das Feuer durch ein am Unglückstag zuvor auf dem Gelände des Unternehmens abgebranntes Feuerwerk verursacht wurde. Ein Brandgutachten liegt aber noch nicht vor und müssen wohl auch weitere Dinge noch abgeklärt werden. christian.marx@reifenpresse.de

