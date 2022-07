Kostenloses Webinar zum Wolk-Tool „E-Commerce Insights“

Die Wolk After Sales Experts GmbH lädt zu einem kostenlosen Webinar in Sachen des von dem Beratungsunternehmen angebotenen Tools „E-Commerce-Insights“ ein. Es soll Nutzern helfen, den Überblick über das schnell wachsende Onlinegeschäft im Automotive-Aftermarket zu behalten. Insofern liefert die Lösung Wolk zufolge Einblicke unter anderem darin, welches die Top-Player in den jeweiligen Ländern sind und mit welchen Onlinepräsenzen sie dort vertreten sind oder welches die größten Anbieter pro Produktkategorie und Marke auf dem eBay-Marktplatz für Autoteile sind. cm