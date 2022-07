Bis 2025/2026 soll der Apollo-Jahresumsatz fünf Milliarden US-Dollar erreichen

Im Nachgang zur Veröffentlichung seiner Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2021/2022 (endete am 31. März) hatte Apollo Tyres bereits auf seine ambitionierten Zukunftspläne mit Umsatzsteigerungen bis 2026 um jährlich 15 Prozent verwiesen. In seiner Rede anlässlich der Hauptversammlung Anfang Juli hat Chairman Onkar S. Kanwar für das Geschäftsjahr 2025/2026 hinsichtlich des Umsatzvolumens nun eine Zielmarke von fünf Milliarden US-Dollar genannt. Nach derzeitigem Wechselkursverhältnis entspräche dies ziemlich genau demselben Betrag in Euro. Ausgehend von den zuletzt für 2021/2022 berichteten knapp 2,6 Milliarden Euro ergäbe sich insofern ein mittleres jährliches Umsatzwachstum in Höhe von sogar knapp 18 Prozent. Erreicht werden soll dies laut Kanwar durch die Fokussierung auf Eckpfeiler wie Digitalisierung, Technologie und Innovationen genauso wie auf die Menschen/Mitarbeiter, Marke(en) und Nachhaltigkeit. „Wir haben uns dazu verpflichtet bis 2050 klimaneutral sein und richten unser Augenmerk auf verschiedene Aspekte, damit dies Realität wird“, gibt der Apollo-Tyres-Chairman bezüglich Letzterem noch eine weitere Zielmarke vor. christian.marx@reifenpresse.de